Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia costruirà una nuova portaerei, che sostituirà la Charles de Gaulle. Macron: la Francia avrà una nuova portaerei Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia ha in programma di costruire una nuova portaerei. La nave sostituirà la portaerei Charles de Gaulle, che dovrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Macron: la Francia costruirà una nuova portaerei

Leggi anche: Francia, Macron annuncia avvio costruzione di una nuova portaerei

Leggi anche: Francia: Macron dà il via alla costruzione della portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Francia costruirà una nuova portaerei per sostituire Charles de Gaulle - La nuova nave sarebbe la più grande nave da guerra mai costruita in Europa e un pilastro chiave del deterrente nucleare francese. gamereactor.it

La Francia costruirà una nuova portaerei - Anche per mostrare la «potenza della nazione», dice Emmanuel Macron: sono mezzi costosi, pochi paesi possono permetterseli ... ilpost.it