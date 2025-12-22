Macron | la Francia costruirà una nuova portaerei
Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia costruirà una nuova portaerei, che sostituirà la Charles de Gaulle. Macron: la Francia avrà una nuova portaerei Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia ha in programma di costruire una nuova portaerei. La nave sostituirà la portaerei Charles de Gaulle, che dovrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
