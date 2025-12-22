Macron apre a un incontro con Putin Pro e contro
Che cosa può essere cambiato tre anni dopo l’ultimo incontro fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin? La presidenza francese accoglie con favore la disponibilità del presidente russo a dialogare con l’Eliseo, ma in attesa di conoscere tempi e luoghi, è quantomai utile capire il perimetro di tale incontro, il peso specifico degli attori in causa e come il triennio alle spalle può essere un portato risolutivo (o meno). Dopo la riunione del Consiglio europeo di venerdì scorso, Macron ha dichiarato che per lui e per gli europei sarebbe “diventato di nuovo utile” parlare con Putin. “Penso che noi, europei e ucraini, abbiamo interesse a trovare un quadro per riprendere adeguatamente queste discussioni. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Mosca, nessun incontro a tre con Kiev. Si lavora a colloquio Putin-Macron
Leggi anche: Trump pronto a un regalo a Orban sul gas russo, poi apre all’incontro con Putin
Putin frena sul vertice a tre, ma apre al dialogo con Macron; Putin raccoglie l'invito di Parigi, 'pronto al dialogo con Macron'; Putin “pronto” a parlare con Macron, mentre Miami prova a sbloccare l’Ucraina; Ucraina, da Mosca scetticismo sull'accordo. Ma Macron apre al dialogo con Putin.
Ucraina, Putin apre al dialogo con Macron: Eliseo lavora a incontro/ La strategia per sbloccare i negoziati - Guerra in Ucraina, Putin e Macron lavorano a un incontro dopo le recenti aperture. ilsussidiario.net
Ucraina, Macron apre al dialogo con Putin: Mosca risponde “Putin è pronto” - Nelle ore concitate che hanno accompagnato l’accordo europeo sul debito comune a sostegno dell’Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che, in caso di fallimento della mediazione ... online-news.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca frena sul vertice a tre ma apre a colloqui con Macron. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca frena sul vertice a tre ma apre a colloqui con Macron. tg24.sky.it
Macron chiede un dialogo con Putin subito dopo il prestito UE all'Ucraina
Macron approfitta dello stallo nelle trattative a Miami, apre al Cremlino («parlarci è utile») e incassa il gradimento della controparte. Una mossa che avrebbe dovuto fare per prima la Meloni. di @gparagone x.com
Diplomazia al lavoro per un cessate il fuoco in Ucraina. Dopo i colloqui di Miami, Putin apre ad un incontro con Macron, ma Mosca frena sull'ipotesi di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.