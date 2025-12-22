macron apre a un incontro con putin pro e contro

Che cosa può essere cambiato tre anni dopo l’ultimo incontro fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin? La presidenza francese accoglie con favore la disponibilità del presidente russo a dialogare con l’Eliseo, ma in attesa di conoscere tempi e luoghi, è quantomai utile capire il perimetro di tale incontro, il peso specifico degli attori in causa e come il triennio alle spalle può essere un portato risolutivo (o meno). Dopo la riunione del Consiglio europeo di venerdì scorso, Macron ha dichiarato che per lui e per gli europei sarebbe “diventato di nuovo utile” parlare con Putin. “Penso che noi, europei e ucraini, abbiamo interesse a trovare un quadro per riprendere adeguatamente queste discussioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

