Per quasi quattro anni è stato il più oltranzista tra i leader europei a difendere l’Ucraina, arrivando addirittura a ipotizzare una guerra a terra, con i soldati europei, contro la Russia. Oggi Emanuel Macron, che in Francia è meno amato di Materazzi, fa dietrofront e invita al dialogo con Mosca. L’Europa dice si, ma gli ricorda che la diplomazia è una cosa seria e non un’improvvisazione. Le parole di Macron. Macron aveva detto che, “in prospettiva di una pace in Ucraina è utile tornare a parlare con Putin”. Ricevendo risposte garbate e intelligenti nelle quali gli si ricorda che si, è utile anche parlare con Putin, ma con un canale europeo e condiviso e non come iniziativa personale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

