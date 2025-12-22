Maceratese poker senza tifosi Chieti liquidato e ottavo posto
Maceratese 4 Chieti 0 MACERATESE (4-3-3): Cusin; Mastrippolito, Siniega, Morganti, Ciattaglia (15’ st Perini); Ruani (15’ st Ambrogi), De Angelis (33’ st Nasic), Sabattini; Osorio (33’ st Cirulli), Arbusti (15’ st Gagliardi), Marras. A disp.: Gagliardini, Marchegiani, Lorenzi, Papa. All. Possanzini. CHIETI (3-4-1-2): Zanin; Di Filippo, Gallo, Pinto (11’ De Souza); Caparros, Conti (11’ st Ela Mangue), Mele (29’ st Pettenon), Guerriero (37’ st Allessi); Guye, Margiotta, Rossi (29’ st De Filippis). A disp.: Mercorelli, Daly, Di Pardo, Ntoya. All. Del Zotti. Arbitro: Carrisi di Padova. Reti: 8’ Ruani, 40’ Marras, 1’ st Arbusti, 10’ st Osorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Orlando: «Juve da settimo-ottavo posto. La società dovrebbe trovare il coraggio per dire questo. I tifosi bianconeri non vanno illusi»
Leggi anche: Tutto facile per la Lube in Europa. Montpellier liquidato senza patemi
Maceratese show a porte chiuse: poker al Chieti e ottavo posto (Foto); SERIE D. Poker Natalizio per la Maceratese, spazzato via il Chieti.
Maceratese ribaltata dal Teramo. Un ko che lascia l’amaro in bocca - 2): Torregiani, Della Quercia, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Messori (13’ pt Angiulli), Vitali Borgarello, Salustri, Pavone (30’ st Maiga Silvestri ... ilrestodelcarlino.it
Maceratese Calcio Femminile. Paul Velchev · Sport Beat. Under 17 Successo esterno per le biancorosse che, nel penultimo turno di campionato, superano la Mandolesi per 3-5 Poker di Droghetti e gol di Simonetti • • • - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.