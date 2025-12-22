Ma è cambiato! | Avengers | Doomsday una star svela la sorprendente reazione al nuovo costume
Uno dei membri dei Vendicatori che vedremo nel nuovo crossover in uscita tra un anno nelle sale è rimasto sorpreso nello scoprire che il suo costume originale è stato modificato I supereroi dell'MCU ricevono sempre dei ritocchi nei loro costumi da un progetto all'altro, e sappiamo che tutti gli eroi più potenti della Terra avranno un nuovo look nel film Avengers: Doomsday, in uscita il prossimo anno. Abbiamo già intravisto 28 modelli di costumi aggiornati, tra cui quello di Shang-Chi interpretato da Simu Liu. Non vediamo l'attore in un progetto MCU dal 2021, quando è uscito Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, quindi è ovvio che l'eroe abbia visto rinnovato il suo guardaroba. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Avengers: Doomsday, questa foto del costume di Dottor Destino ha confermato una scioccante teoria?
Leggi anche: James Marsden indossa il costume iconico di cyclops nei nuovi avengers doomsday
"Ma è cambiato!": Avengers: Doomsday, una star svela la sorprendente reazione al nuovo costume - Uno dei membri dei Vendicatori che vedremo nel nuovo crossover in uscita tra un anno nelle sale è rimasto sorpreso nello scoprire che il suo costume originale è stato modificato ... movieplayer.it
Avengers: Doomsday, Simu Liu conferma un nuovo look per Shang-Chi - Scopri cosa ha rivelato Simu Liu sul nuovo costume di Shang- cinefilos.it
Avengers: Doomsday cambia titolo in Brasile, i fan si ribellano sui social - Analisi del cambio di titolo del film Marvel con Robert Downey Jr. msn.com
Il TRAILER di AVENGERS DOOMSDAY è IN ARRIVO! La CONFERMA + cosa vedremo...
Avengers: Endgame sta per tornare sul grande schermo! Nel 2026, prima dell’uscita di Avengers: Doomsday, il film-evento dei fratelli Russo ritornerà in sala per preparare i fan al prossimo capitolo epico del MCU. Pronti a rivivere il momento che ha cambiato t - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.