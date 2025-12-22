M4 fino a Segrate sì al progetto | Adesso il Governo trovi i fondi

Segrate (Milano), 22 dicembre 2025 – “Il progetto definitivo della M4 fino a Segrate è stato approvato. Ora tocca al Governo. Si trovino i fondi per finanziare sia il prolungamento della M4 che quello della M5, entrambe opere fondamentali per il sistema dei trasporti del Nord Italia, e non solo”. Così il sindaco di Segrate Paolo Micheli annuncia l’avvenuto “via libera”, da parte del Comune di Milano, al programma che prevede il potenziamento verso Est della linea “blu” del metrò di Milano, con due fermate aggiuntive, Idroscalo-San Felice e Segrate, rispetto all’attuale capolinea di Linate. Passaggi successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

