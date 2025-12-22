Lusso e gioielli | il Gruppo Cassetti si prepara a spegnere 100 candeline

SARANNO 100 le candeline da spegnere per il Gruppo Cassetti. Dal 1926, infatti, dire Gruppo Cassetti, a Firenze, significa raccontare una storia fatta di passione e di bellezza. Ma anche di lusso e di unicità. La Famiglia Cassetti in cento anni ha, infatti, saputo trasformare un primato nell’arte argentiera in un punto di riferimento internazionale per l’orologeria e la gioielleria di lusso. Il Gruppo Cassetti non è solo un brand, ma un simbolo di eleganza e di raffinatezza, apprezzato da una clientela internazionale. A raccontare questa storia, di passione per l’arte orafa, è Filippo Cassetti, che assime al cugino Lorenzo, è oggi alla guida del Gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

