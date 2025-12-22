Sembrerebbe un paradosso: un saltatore che ha paura dell’altezza. Eppure, Philipp Raimund, uno dei più promettenti atleti del salto con gli sci tedesco, convive con questo controsenso agonistico. Nonostante sia tra i favoriti per la medaglia olimpica a Predazzo, la sua carriera sportiva è segnata da una sfida invisibile ma potente: a marzo, in cima al trampolino di Planica, quando ha guardato giù, per la prima volta, forse per le dimensioni dell’impianto, un brivido lo ha percorso. Vertigini. E ha scoperto di avere l'acrofobia. «Ho paura dell'altezza», ha ammesso sui suoi canali social, una confessione che ha colpito nel segno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’uomo con le vertigini che insiste a volare

Leggi anche: «Stanchezza, vertigini, vomito, dolori: per 20 anni ho vissuto con questi sintomi, dicevano che era ansia o depressione. Poi la diagnosi»

Leggi anche: Favola Athletic Palermo, i progetti della matricola terribile che stupisce la D: "Niente vertigini, vogliamo crescere"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CAPELLI CON VERTIGINI COMPLETAMENTE NEUTRALIZZATE - facebook.com facebook