Guelfo o ghibellino poco contava: un punto comune di chi assumeva il potere assoluto sulla città di Piacenza e di tutto il suo “districtus”, era il barcamenarsi tra il bastone e la carota verso il popolo e i nemici. Anche il guelfo “papalino” Alberto Scoto non venne meno a questi comportamenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"L'ultimo" Scoto: il portico della piazza occupato e la cavalcata a spade tratte per la città

