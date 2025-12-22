L' ultima retrocessione della Fiorentina
Il 18 luglio 1992 l'Italia si ferma. Le voci sono frenetiche, per qualche ora nemmeno il circo di Tangentopoli sembra davvero così interessante. C'è Claudio Chiappucci che attacca a 220 chilometri e rotti dal traguardo del Sestriere e la notizia invade le linee telefoniche: tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni mentre il " Diablo" sogna addirittura una maglia gialla che non arriverà. Si ferma anche Firenze, ma i motivi sono altri. È stato tirato su un palco davanti a piazza Santa Croce, il sacro incontra il profano. Davanti alla basilica del Brunelleschi si ammassano quindicimila, secondo alcuni addirittura ventimila persone.
