Ultima follia pro Pal al grido “fuori gli assassini dalle Olimpiadi”. Uno sparuto gruppetto di attivisti, non più di 15, ha atteso questa mattina, all’attracco, la motovedetta della Guardia costiera Visalli, che aveva trasportato la fiamma olimpica da Amalfi a Sorrento. Un simbolo di pace partito da Roma il 6 dicembre, che attraverserà tutta l’Italia per arrivare a Cortina e accendere i Giochi. Sventolando bandiere palestinesi hanno accolto la fiamma olimpica, con un marinaio tedoforo, al grido “fuori degli assassini dalle Olimpiadi”. Nella testa bacata dei manifestanti l’obiettivo era proprio la Guardia costiera sicuramente assimilata alla tragedia di Cutro, ai migranti che vengono portati indietro dai libici, alle operazioni in mare di Frontex, che hanno visto recentemente impegnata la motovedetta Visalli nella zona dell’Egeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima follia dei pro Pal: gridano assassini ma sbagliano bersaglio. ll video della vergogna

Leggi anche: "Assassini", scontri tra manifestanti Pro Pal ed agenti al porto: il video

Leggi anche: Dai pro Pal ai pro Caos, una giornata di ordinaria follia: devastazioni al grido “bruciamo tutto” per Flotilla (video)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le marce dei pro Pal alimentano l'odio. La stessa follia può colpire in Italia.

Le marce dei pro Pal alimentano l'odio. La stessa follia può colpire in Italia - La strage sulla spiaggia di Sidney, per la festa ebraica delle luci, era annunciata e può capitare anche da noi, in Europa o in Italia. msn.com