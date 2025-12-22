L' ultima follia dei pro Pal | gridano assassini ma sbagliano bersaglio ll video della vergogna
Ultima follia pro Pal al grido “fuori gli assassini dalle Olimpiadi”. Uno sparuto gruppetto di attivisti, non più di 15, ha atteso questa mattina, all’attracco, la motovedetta della Guardia costiera Visalli, che aveva trasportato la fiamma olimpica da Amalfi a Sorrento. Un simbolo di pace partito da Roma il 6 dicembre, che attraverserà tutta l’Italia per arrivare a Cortina e accendere i Giochi. Sventolando bandiere palestinesi hanno accolto la fiamma olimpica, con un marinaio tedoforo, al grido “fuori degli assassini dalle Olimpiadi”. Nella testa bacata dei manifestanti l’obiettivo era proprio la Guardia costiera sicuramente assimilata alla tragedia di Cutro, ai migranti che vengono portati indietro dai libici, alle operazioni in mare di Frontex, che hanno visto recentemente impegnata la motovedetta Visalli nella zona dell’Egeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: "Assassini", scontri tra manifestanti Pro Pal ed agenti al porto: il video
Leggi anche: Dai pro Pal ai pro Caos, una giornata di ordinaria follia: devastazioni al grido “bruciamo tutto” per Flotilla (video)
Le marce dei pro Pal alimentano l'odio. La stessa follia può colpire in Italia.
Le marce dei pro Pal alimentano l'odio. La stessa follia può colpire in Italia - La strage sulla spiaggia di Sidney, per la festa ebraica delle luci, era annunciata e può capitare anche da noi, in Europa o in Italia. msn.com
Pombeni (Mulino): “Giusto giocare Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, cedere ai Pro Pal sarebbe una follia” - “La partita va giocata”, dice al Foglio Paolo Pombeni, il direttore della storica rivista bolognese il ... ilfoglio.it
L'ULTIMA SENTINELLA SFINITA nell'inferno di #Gaza, dove la follia della complicità omicida di Israele e Hamas continuano a imperversare, negando il diritto alla sopravvivenza di un opolo innocente. Lì nacque il Salvatore ma le luminarie di Natali ipocriti luc x.com
Limitare le risorse di sviluppo telai, per un progetto pilota "estremo" L'ultima follia uscita dal nostro laboratorio si chiama CLAVIUS Clavius è un viaggio nella vita affrontato a pedali, con le proprie gambe. Clavius non ha nè motore nè batteria ma ti aiuterà - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.