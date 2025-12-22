L’ultima follia | cambia sesso a 13 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti dagli ormoni, hanno prima quietato quelli perché sono la sinfonia che ti rende donna. E lei non voleva rischiare di diventarlo. All’ospedale Careggi di Firenze, accanto alla terapia farmacologica a base di triptorelina (al centro di un dibattito per la revisione in Italia) che sospende lo sviluppo e consente un riallineamento del corpo con la percezione di sé, si è provveduto anche a un percorso psicoterapico per la gestione del disagio sociale. L’iter di Giulio (lo chiameremo così) nato Giulia è iniziato nel 2021, a tredici anni. Su richiesta dei genitori il sesso anagrafico dell’adolescente che vive in una delle province liguri è stato riattribuito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217ultima follia cambia sesso a 13 anni

© Ilgiornale.it - L’ultima follia: cambia sesso a 13 anni

Leggi anche: L’ultima follia “gender”: bambina di 13 anni cambia sesso anagrafico col consenso dei giudici

Leggi anche: Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d'Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’ultima follia gender | bambina di 13 anni cambia sesso anagrafico col consenso dei giudici.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.