Luisa Ranieri dal 12 gennaio diventa La Preside
Il palinsesto di Rai 1 è invaso dagli spot che annunciano prossimamente l’arrivo de La Preside, tra le prime serie a partire nell’anno nuovo (sarà seconda solo a Prima di Noi, il cui debutto è previsto per domenica 4 gennaio 2026). Il ritorno di Luisa Ranieri sull’ammiraglia ha già una data: lunedì 12 gennaio, giorno in cui l’attrice si presenterà al pubblico in un ruolo diverso da quello di Lolita Lobosco. La preside in questione si chiama Eugenia Liguori e non sarà una poliziotta, ma saprà farsi rispettare e far rigare dritto i suoi “sottoposti”, ovvero i ragazzi di cui si occupa con amore e dedizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Luisa Ranieri ed Eugenia Carfora, l'attrice e la preside di Caivano: «La chiamata di Zingaretti per fare la serie e la dirigente che pensava fosse uno scherzo. Lei: "Riattaccai"» - Come riportare la legalità nel comune campano, partendo dalla campanella del mattino. msn.com
La Preside in onda dal 12 gennaio su Rai 1. Sarà Luisa Ranieri uno dei primi volti che aprirà il 2026. Quattro puntate che raccontano la vera storia di Eugenia Carfora, la preside di Caivano. Dopo Un Professore, la scuola è ancora protagonista in prima sera - facebook.com facebook
