luisa ranieri dal 12 gennaio diventa la preside

Il palinsesto di Rai 1 è invaso dagli spot che annunciano prossimamente l’arrivo de La Preside, tra le prime serie a partire nell’anno nuovo (sarà seconda solo a Prima di Noi, il cui debutto è previsto per domenica 4 gennaio 2026). Il ritorno di Luisa Ranieri sull’ammiraglia ha già una data: lunedì 12 gennaio, giorno in cui l’attrice si presenterà al pubblico in un ruolo diverso da quello di Lolita Lobosco. La preside in questione si chiama Eugenia Liguori e non sarà una poliziotta, ma saprà farsi rispettare e far rigare dritto i suoi “sottoposti”, ovvero i ragazzi di cui si occupa con amore e dedizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

