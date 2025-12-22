L’Ue con Macron sul dialogo con Putin ma proroga le sanzioni Rinnovato anche l’embargo al petrolio
«Restiamo in coordinamento con i singoli Paesi membri sui loro eventuali contatti bilaterali» con la Russia «per una pace giusta e duratura» e «accogliamo gli sforzi per la pace». Lo ha detto un portavoce della Commissione europea in merito alla possibilità di un colloquio tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. «Non speculiamo su chi potrebbe mai rappresentare l'Ue in futuri, ipotetici, sforzi.
