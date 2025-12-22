L’Ucraina attacca ancora con i droni Mosca rivendica 41 abbattimenti in una notte

Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini in diverse regioni della Federazione tra la sera del 21 dicembre e la mattina del 22 dicembre. A riferirlo è il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia di stampa TASS, che ha ricostruito tempi, luoghi e conseguenze degli attacchi. Secondo quanto comunicato dalle autorità russe, una prima serie di intercettazioni è avvenuta tra le 20:00 del 21 dicembre e le 7:00 del 22 dicembre (ora di Mosca), con l’abbattimento complessivo di 41 droni ad ala fissa. In una finestra temporale più ristretta, tra le 23:30 e le 7:00, i sistemi di difesa avrebbero neutralizzato sei velivoli senza pilota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Ucraina, "attacco russo" con droni su stazione ferroviaria di Shotska, 1 morto e 30 feriti, Zelensky attacca Mosca: "È terrorismo" - VIDEO

L’Ucraina attacca con droni e colpisce una nave russa a Rostov.

Ucraina, Salvini e Conte rispolverano l’amore per Putin: Schlein attacca solo il leader leghista ma il filorusso sta nel campo largo La segretaria dem attacca il ministro: “Fa il portavoce per Mosca” Ma si dimentica delle opinioni di Conte su Putin e gli asset con - facebook.com facebook

