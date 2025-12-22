Luci arte e megaliti Il Crescentone come non l' avete mai visto | FOTO

Luci e colori hanno acceso ieri, 21 dicembre, il Crescentone durante il primo (di una lunga serie) spettacolare show targato Illumina, che renderà magica Piazza Maggiore sino a Santo Stefano.Prende così vita la (contestata) installazione - “Iwagumi Air Scape”- creata dallo studio australiano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Luci, arte e megaliti. Il Crescentone come non l'avete mai visto | FOTO Leggi anche: Megaliti, si accende la magia. In diecimila sul Crescentone: "Un’opera per guardare il cielo" Leggi anche: Duel in 4K UHD: il folgorante esordio di Spielberg come non l'avete mai visto prima Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cosa sono quelle cose in piazza Maggiore | VIDEO; Weis e i suoi megaliti: “Stimolo la fantasia. L’arte deve toccare i luoghi del cuore”; Rocce, note e luci: le feste accendono le piazze di Bologna; Enormi rocce in piazza Maggiore a Bologna, l'installazione di Nimrod Weis. Megaliti, si accende la magia. In diecimila sul Crescentone: "Un’opera per guardare il cielo" - L’inaugurazione di ’Iwagumi’, donata da Bologna Festival e Illumia alla città. msn.com

Megaliti show: in migliaia sul Crescentone tra selfie nelle rocce e bimbi che si lanciano sui massi - La magia delle festività ha contagiato anche La Ruota della Fortuna, il popolare game show condotto da Gerry Scotti, che il 12 dicembre ha regalato ai telespettatori una puntata speciale e “super ... msn.com

Le foto dei megaliti accesi in Piazza Maggiore a Bologna, le pietre di Nimrod Weis tanto criticate fanno sold out - Piazza Maggiore a Bologna si trasforma con l’accensione dei 19 megaliti di Iwagumi – Dismisura, un percorso immersivo tra luce e suoni che accompagna ... fanpage.it

