Luci arte e megaliti Il Crescentone come non l' avete mai visto | FOTO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luci e colori hanno acceso ieri, 21 dicembre, il Crescentone durante il primo (di una lunga serie) spettacolare show targato Illumina, che renderà magica Piazza Maggiore sino a Santo Stefano.Prende così vita la (contestata) installazione - “Iwagumi Air Scape”- creata dallo studio australiano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

