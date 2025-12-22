Luca Zaia | Ci sono due Italie prendiamone atto

Luca Zaia ha commentato la situazione politica attuale, sottolineando la presenza di due Italie e invitando a prenderne atto. Riguardo alla possibilità di essere referente per il Nord nella Lega, ha precisato che si può discutere in un congresso, mantenendo comunque rispetto per Salvini. La questione rimane aperta, lasciando spazio a ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

L'ex governatore: «Io referente per il Nord nella Lega? Se ne può parlare in un congresso, ma senza mettere in discussione Salvini. La Meloni è il miglior premier possibile, sta dando all'Italia prestigio internazionale». Luca Zaia è di nuovo presidente, il Consiglio regionale del Veneto lo elegge alla guida dell'assemblea: «In aula non voterò i provvedimenti, sarò il garante di tutti»; Luca Zaia è il nuovo presidente del consiglio regionale del Veneto; REGIONE: Luca Zaia eletto presidente del Consiglio regionale al primo voto; Luca Zaia, la 'nuova vita' dell'ex governatore: «Basta incubi da meteo. Venezia? Ho cinque mesi per decidere».

Luca Zaia presidente del Consiglio regionale con 34 voti (su 51): «Figura di garanzia, non voterò nessun provvedimento». Rucco (FdI) e Micalizzi (Pd) vice - Era già nell'aria, era stato pre annunciato e ora c'è anche l'ufficialità. ilgazzettino.it

