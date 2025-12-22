Luca Carboni annuncia il nuovo tour estivo | tappa in Friuli per il cantautore bolognese

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “Rio Ari o Live”, attesa tournée che lo vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Coez annuncia il nuovo tour “From the Rooftop”: tappa a Pompei

Leggi anche: ? Luca Carboni chi è: Biografia, Carriera e la Storia di un Cantautore “Silenzioso”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strage di Bologna, Luca Carboni su Instagram: “Quel giorno ero lì, avevo 18 anni.”; Luca Carboni: salgono a tre le date live sotto le Due Torri; LA PLAYLIST DI PER UN’ORA D’AMORE – Domenica 21 Dicembre; MUSICA - Rio Ari O Live, Luca Carboni in concerto in piazza Carlo di Borbone a Caserta.

luca carboni annuncia nuovoLuca Carboni a Lecce il 22 agosto con «Rio Ari O Live» - L’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola ... lagazzettadelmezzogiorno.it

luca carboni annuncia nuovoLuca Carboni in concerto al Porto Turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest - “RIO ARI LIVE” farà tappa al Porto Turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest, festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, il prossimo 1° agosto alle 21:30. hgnews.it

luca carboni annuncia nuovoMUSICA - "Rio Ari O Live", Luca Carboni in concerto in piazza Carlo di Borbone a Caserta - Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e ... napolimagazine.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.