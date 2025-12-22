Luca Carboni annuncia il nuovo tour estivo | tappa in Friuli per il cantautore bolognese

Dopo l'attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l'artista bolognese annuncia per l'estate 2026 nuove date di "Rio Ari o Live", attesa tournée che lo vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della.

