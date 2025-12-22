Lotta alla criminalità giovanile Dallo spaccio alla malamovida Controlli a raffica per 500 persone

Criminalità giovanile, malamovida e spaccio contrastati con due arresti, oltre 500 persone controllate, tra cui 140 minorenni e altre denunce, tra cui 4 titolari di cannabis shop per l’illecito commercio delle infiorescenze, col sequestro di oltre 6 chili e mezzo di queste bustine ora diventate illegali. È il bilancio di un’operazione eseguita dalla polizia tra il 4 e il 16 dicembre a Monza e nei comuni limitrofi all’area del Parco delle Groane, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Barlassina, Limbiate, Meda, Lentate sul Seveso. In azione 70 uomini della Questura, oltre a equipaggi della polizia ferroviaria, del reparto prevenzione crimine di Milano, delle polizie locali e dell’unità cinofila della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

