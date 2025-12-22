L’Ostra è ottimo ma non basta Vince una cinica Alma
alma fano 1 ostra 0 ALMA (4-3-3): Santini; Roberti (9’ st Malshi), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Mattioli, Vagnarelli, Palazzi (18’ st Sabattini); Zaccardo, Gucci, Sartori (45’ st Moschella). A disp. Tommasino, Innocenti, Cecci, Rovinelli, Riggioni, Niang. All. Omiccioli. OSTRA (4-3-3); Piergiovanni; Tranquilli (45’ st Verdenelli), Marzano, Bachetti (40’ st Simone), Castignani; Curzi (36’ st Bodje), Omenetti (40’ st Brugiatelli), Landi; Olivi (22’ st Rossetti), Zupo, Calcina. A disp. Angeletti, Bonvini, Giusti, Conti. All. De Filippi. Arbitro: Campoli di Ancona. Reti: 19’ pt Mattioli. Note: pomeriggio coperto, terreno buono, spettatori 600. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
