L’oroscopo di Natale | Toro succede qualcosa di magico Ariete fai quella telefonata che rimandi; Acquario | l’amore si fa intimo

22 dic 2025

La settimana di Natale porta un’energia particolare. Il Sole in Capricorno ti dà struttura e concretezza, mentre Mercurio in Sagittario apre la mente a nuove visioni. Vedi le cose come stanno davvero: chi merita il tuo tempo, cosa funziona, cosa no. Il 24 dicembre Venere entra in Capricorno: l’amore si fa più concreto, più adulto. Non solo emozioni, ma costruzione. Non solo parole, ma fatti. Marte in Capricorno ti dà energia potente per agire, ma chiede direzione chiara. Non basta muoversi, serve sapere dove stai andando. Questa settimana ogni segno vivrà il Natale in modo diverso, ma c’è un filo comune: il bisogno di autenticità, di relazioni vere, di scelte chiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

