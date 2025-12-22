La settimana di Natale porta un’energia particolare. Il Sole in Capricorno ti dà struttura e concretezza, mentre Mercurio in Sagittario apre la mente a nuove visioni. Vedi le cose come stanno davvero: chi merita il tuo tempo, cosa funziona, cosa no. Il 24 dicembre Venere entra in Capricorno: l’amore si fa più concreto, più adulto. Non solo emozioni, ma costruzione. Non solo parole, ma fatti. Marte in Capricorno ti dà energia potente per agire, ma chiede direzione chiara. Non basta muoversi, serve sapere dove stai andando. Questa settimana ogni segno vivrà il Natale in modo diverso, ma c’è un filo comune: il bisogno di autenticità, di relazioni vere, di scelte chiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo di Natale: “Toro, succede qualcosa di magico. Ariete, fai quella telefonata che rimandi; Acquario: l’amore si fa intimo”

Leggi anche: Oroscopo dell’Amore per l’Autunno 2025. Ecco le previsioni di Vega per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Leggi anche: Oroscopo dell’Amore per l’Autunno 2025. Ecco le previsioni di Vega per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Oroscopo di Simon & the Stars della settimana di Natale, la top 5 dei segni zodiacali - facebook.com facebook

Dieci libri a tema Natale, dai bambini agli adulti. Perché anche i più grandi hanno il diritto di festeggiare #ANSA x.com