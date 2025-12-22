Loreto l’Annunciazione rivive in un percorso multimediale al Sangallo

22 dic 2025

A Loreto prende forma un progetto che intreccia devozione e linguaggi contemporanei: un percorso immersivo dedicato all’Annunciazione, pensato per il Giubileo 2025. Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Bastione Sangallo accoglie un viaggio di immagini e suoni capace di parlare al presente. Un percorso pensato per la chiusura dell’anno giubilare Il titolo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

