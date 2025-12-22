L' Orchestra Italiana in concerto a Capodanno per traghettare i foggiani nel 2026

Sarà l'Orchestra Italiana ad accompagnare i foggiani nel nuovo anno. Il gruppo musicale italiano fondato da Renzo Arbore nel 1991, si esibirà sul palco di piazza Cavour nell'ambito dei 'Capodanni di Puglia', il programma di eventi realizzati da Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni.

Concerto di Capodanno tra valzer e solidarietà, incasso devoluto al Consultorio familiare Ucipem: il programma e i protagonisti - Come il Concerto di Capodanno, al teatro Mario Del Monaco, la serata dell'1 gennaio, ... ilgazzettino.it

L’Orchestra Filarmonica Italiana (Foto di Nicola Grigis) - C on l’arrivo del nuovo anno, Bergamo e la sua provincia rinnovano una tradizione che unisce musica, comunità e bellezza: i « Concerti di Capodanno », non sono solo il momento dei buoni propositi e de ... ecodibergamo.it

?André Rieu – Natale e Capodanno dal vivo a Melbourne 2026 ? Un magico concerto di valzer e violi...

Benvenuto Vito Vasile, la nuova voce dell’ Orchestra italiana Gianmarco Bagutti - facebook.com facebook

