Oltre 1.000 pastori e influencer cristiani statunitensi si sono recati in Israele a metà del mese di dicembre: “il più numeroso gruppo di leader cristiani americani a visitare Israele dalla sua fondazione”, come annota Responsible Statecraft. Nel pieno del periodo natalizio, prosegue RS, questi pastori hanno aderito a un’iniziativa pagata dal governo israeliano “per una visita di formazione atta a farne degli ambasciatori non ufficiali di Israele nelle loro comunità”. Una vera e propria operazione politico-diplomatica. Un soggiorno di una settimana che ha portato uno degli ambiti più fedeli al trumpismo – l’elettorato evangelico – nel cuore della Cisgiordania occupata (che i partecipanti continuano a chiamare con i nomi biblici di Giudea e Samaria). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Opa di Israele sugli evangelicals americani

