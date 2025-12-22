Lobotka | Conte ha ragione ci si ricorda solo di chi vince
Manca circa un’ora al fischio d’inizio della finale di Supercoppa tra il Napoli e il Bologna e il centrocampista azzurro, Stanislav Lobotka ha rilasciato a Mediaset alcune dichiarazioni Le parole di Lobotka. Conte ha detto che ci si ricorda solo di chi vince «Naturalmente, quello che dice il mister è giusto, ci si ricorda solo di chi ha vinto» Il Bologna è un avversario tosto? « Certo, conosciamo il Bologna dal campionato, sono davvero una buona squadra. L’anno scorso hanno vinto la Coppa Italia, ma noi crediamo in noi stessi e faremo il massimo per vincere» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
