Lo Sporting esulta Decidono Giorgi e Duci Bagnolese in ginocchio
SPORTING SCANDIANO 2 BAGNOLESE 0 SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Saetti Baraldi, Muratori, Duci, Pederzoli, R.Ferrari (35’st Saetti, Leoncelli (42’st M.Ferrari), Corbelli (44’st Bozzarelli), Barbieri (38’st Rinaldini), Giorgi (28’st Romani). A disp.: Taglini, Lasagni, Strozzi, Mohamed. All.: V.Curti BAGNOLESE: Donelli, Amoah, Saccardi, Montecchi, Curti, Bonacini (1’st Pederzoli), Abbatiello, Liguoro, Bance, Montanari (10’st Bocedi), Yabre. A disp.: Catellani, Muzzi, Faye, Zogu, Lanci. All.: Vinceti Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia Reti: Giorgi al 10’pt, Duci al 37’st. Note: spettatori 100 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
