Lo sport trema davanti al Lance A il verme dopante che sfugge ai controlli | il nome è emblematico

Un innocuo verme di mare, l'arenicola, fa tremare l'intero mondo dello sport e il sistema antidoping. Dall'animaletto utilizzato per la pesca, si può estrarre il sangue che contiene un tasso di emoglobina fino a 40 volte superiore a quello umano. Superando qualsiasi controllo. Come fece Lance Armstrong per anni prima di essere scoperto e radiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

