Lo spettacolo letargico della finale di Supercoppa italiana | sembra si giochi davanti a un pubblico finto

Napoli e Bologna si affrontano a viso aperto ma in un'atmosfera irreale, silenziosa al limite della sonnolenza. Dall'anno prossimo la Supercoppa può tornare in Italia. Magari sarà un po' più "povera" ma sicuramente più vera. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

