Lo spettacolo letargico della finale di Supercoppa italiana | sembra si giochi davanti a un pubblico finto
Napoli e Bologna si affrontano a viso aperto ma in un'atmosfera irreale, silenziosa al limite della sonnolenza. Dall'anno prossimo la Supercoppa può tornare in Italia. Magari sarà un po' più "povera" ma sicuramente più vera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Supercoppa italiana, previsto un pubblico di lusso per la finale
Leggi anche: Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025: data e orario
Lo spettacolo letargico della finale di Supercoppa italiana: sembra si giochi davanti a un pubblico finto - Napoli e Bologna si affrontano a viso aperto ma in un'atmosfera irreale, silenziosa al limite della sonnolenza ... fanpage.it
Nessun sold out per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, ma spettacolo di luci e fuochi d'artificio nel prepartita - Nessun sold out per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, ma spettacolo di luci e fuochi d'artificio nel prepartita ... msn.com
Ieri pomeriggio era nella palestra dove si è svolto #RissaReale della Milano Wrestling, per il saggio di danza di mia figlia. Oggi invece spettacolo teatrale per bambini del Teatro dell'Armadillo, dove la Mayhem Wrestling fece un paio di show, prima di ritornare i - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.