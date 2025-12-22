Lo sgombero di Askatasuna e quello di Casa Pound | perché non è la stessa cosa

Askatasuna non è Casa Pound. La teoria degli opposti estremismi del governo serve ad attaccare i centri sociali, diventati il nuovo nemico politico della destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: A Torino la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna Leggi anche: Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CasaPound e altri 125 spazi occupati: cosa c'è oltre Askatasuna; Askatasuna sgomberato, la sconfitta del sindaco Lo Russo che scinde il «patto» con gli attivisti. Esultano Fratelli d'Italia e Salvini. Il Pd: «E Casa Pound?»; Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime; Il Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound”. Sgombero Askatasuna, Morassut (Pd): “Governo ipocrita, con Casapound si gira dall’altra parte” - Roberto Morassut, deputato del Pd, ha detto che è stato giusto intervenire, ma ha condannato la ... fanpage.it

Dopo Askatasuna, al vaglio lo sgombero di CasaPound e Spin Time - La valutazione della situazione dovrebbe avvenire con ogni probabilità dopo la conclusione del Giubileo del 6 gennaio e al termine del periodo natalizio, durante il quale è in vigore la consueta ... altarimini.it

Centri sociali, dopo Askatasuna si preparano altri sgomberi. A partire da Spin Time e Casa Pound - Dopo lo sgombero di Askatasuna a Torino e del Leoncavallo a Milano, il Viminale ha già sul tavolo i dossier di altre due occupazioni storiche romane: CasaPound e Spin Time, entrambe nel quartiere ... tg.la7.it

Quando il corteo contro lo sgombero di Askatasuna si è avvicinato alla zona rossa intorno al centro sociale presidiato dalle forze dell'ordine, sono partiti idranti e lacrimogeni sui manifestanti. L'azione ha ricevuto, come risposta, slogan, lancio di pietre e bottigli - facebook.com facebook

Guerriglia urbana a #Torino dopo lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Il bilancio del giorno dopo: 11 agenti feriti. La solidarietà delle istituzioni e le accuse ai violenti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21dicembre x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.