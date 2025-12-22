Lo sgombero di Askatasuna e quello di Casa Pound | perché non è la stessa cosa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Askatasuna non è Casa Pound. La teoria degli opposti estremismi del governo serve ad attaccare i centri sociali, diventati il nuovo nemico politico della destra. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: A Torino la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna

Leggi anche: Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

CasaPound e altri 125 spazi occupati: cosa c'è oltre Askatasuna; Askatasuna sgomberato, la sconfitta del sindaco Lo Russo che scinde il «patto» con gli attivisti. Esultano Fratelli d'Italia e Salvini. Il Pd: «E Casa Pound?»; Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime; Il Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound”.

sgombero askatasuna casa poundSgombero Askatasuna, Morassut (Pd): “Governo ipocrita, con Casapound si gira dall’altra parte” - Roberto Morassut, deputato del Pd, ha detto che è stato giusto intervenire, ma ha condannato la ... fanpage.it

sgombero askatasuna casa poundDopo Askatasuna, al vaglio lo sgombero di CasaPound e Spin Time - La valutazione della situazione dovrebbe avvenire con ogni probabilità dopo la conclusione del Giubileo del 6 gennaio e al termine del periodo natalizio, durante il quale è in vigore la consueta ... altarimini.it

Centri sociali, dopo Askatasuna si preparano altri sgomberi. A partire da Spin Time e Casa Pound - Dopo lo sgombero di Askatasuna a Torino e del Leoncavallo a Milano, il Viminale ha già sul tavolo i dossier di altre due occupazioni storiche romane: CasaPound e Spin Time, entrambe nel quartiere ... tg.la7.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.