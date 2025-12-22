Lo Schiaccianoci a Monza | il balletto TAM Ballet inaugura il 2026 al Teatro Manzoni

Lo Schiaccianoci arriva al Teatro Manzoni di Monza per Capodanno 2026: scenografie tradizionali, musica di?ajkovskij. MONZA (MB) – Per la prima volta, il celebre balletto Lo Schiaccianoci, prodotto dalla TAM Ballet, approda al Teatro Manzoni di Monza per festeggiare l’arrivo del 2026 con eleganza e magia. Lo spettacolo, che negli anni ha registrato il tutto esaurito in ogni replica, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Considerato tra i balletti più amati al mondo, Lo Schiaccianoci viene proposto nella sua versione tradizionale, rispettando l’eredità artistica di questo capolavoro del repertorio classico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lo Schiaccianoci a Monza: il balletto TAM Ballet inaugura il 2026 al Teatro Manzoni Leggi anche: La magia del balletto più noto al mondo al Teatro Manzoni di Cassino: “Lo Schiaccianoci” conquista il pubblico e registra il sold out Leggi anche: Lo Schiaccianoci torna al TAM: l’Accademia Ucraina di Balletto incanta Milano accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Brindisi sulle punte: nel teatro a Monza per Capodanno la magia dello Schiaccianoci; TAM BALLET presenta LO SCHIACCIANOCI il 31 Dicembre al Teatro Manzoni di MONZA; Capodanno al Teatro Manzoni con Lo Schiaccianoci. Lo Schiaccianoci, spettacolo di Capodanno 2026 con il Tam Ballet - 30 il Teatro Manzoni di Monza, in via Alessandro Manzoni 23, ospita uno speciale spettacolo di Capodanno: in scena c'è Lo Schiaccianoci, uno dei balletti più con ... mentelocale.it

Capodanno al Teatro Manzoni con "Lo Schiaccianoci" - Lo Schiaccianoci è uno dei balletti più famosi al mondo, e quello prodotto dalla Tam Ballet in particolare ha già registrato il sold out in tutte le sue repliche. monzatoday.it

Lo Schiaccianoci, appuntamento simbolo del Natale - La Scala ci ha inaugurato per la seconda volta in tre anni la stagione del balletto e a ragione visto che è stato accolto da nove minuti di applausi. ansa.it

