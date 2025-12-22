Lo scambio degli auguri agli orti urbani di Riccione incontro con la sindaca Angelini

Sabato 20 dicembre, presso la sede degli orti urbani di viale Piemonte, la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Quartieri e ai Servizi sociali Marina Zoffoli hanno incontrato gli ortolani, assegnatari degli appezzamenti verdi in città, per un allegro scambio di auguri in vista delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

