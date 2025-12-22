Sabato 20 dicembre, presso la sede degli orti urbani di viale Piemonte, la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Quartieri e ai Servizi sociali Marina Zoffoli hanno incontrato gli ortolani, assegnatari degli appezzamenti verdi in città, per un allegro scambio di auguri in vista delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Lo scambio degli auguri agli orti urbani di Riccione, incontro con la sindaca Angelini

Asia Mercatelli è campionessa italiana di triathlon, l'incontro con la sindaca Angelini e l'assessore Imola

Orti urbani, aperto un bando per l'assegnazione di 34 orti

