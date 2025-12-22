Lo sai che ci sono dei geni che fabbricano armi invece di essere impiegati per la nostra felicità? È un’indecenza è una cosa orribile la guerra | lo show di Roberto Benigni da Fazio

La riflessione di Roberto Benigni, condivisa durante il suo intervento da Fabio Fazio, invita a considerare come alcune scelte umane possano contrastare con il nostro benessere collettivo. È importante affrontare queste tematiche con consapevolezza e responsabilità, riconoscendo il valore della pace e della solidarietà come fondamenta di una società migliore.

“ Come si fa a parlare di guerra ancora oggi? Ci sono persone, dei geni, che fabbricano delle armi invece di essere impiegati per la nostra felicità. Questi geni vengono impiegati per fabbricare strumenti che ci uccidono. Le armi dovrebbero essere messe in un museo, fatte vedere come strumenti di tortura. E ne fanno sempre più, come le bombe intelligenti. Adesso le vogliono fare meno cruenti, vogliono umanizzare la guerra. Ma dico, ma si può umanizzare la guerra, la cosa più disumana al mondo? La guerra non va umanizzata, va abolita. Devono chiuderla con la guerra”. Lo ha detto Roberto Benigni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

