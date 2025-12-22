Lo Russo sindaco Torino | Cessione Juventus a Tether o ai sauditi? Preferisco i presidenti tifosi questi fondi di solito…
Lo Russo (sindaco Torino): «Cessione Juventus a Tether o ai sauditi? Preferisco i presidenti tifosi, questi fondi di solito.». Parla il primo cittadino. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento, affrontando temi caldi legati al futuro e all’identità dei club calcistici torinesi. In un’epoca segnata dall’ingresso massiccio di capitali stranieri nel calcio italiano, il primo cittadino ha espresso una posizione netta a favore del modello di proprietà tradizionale e passionale. Commentando le indiscrezioni su una possibile cessione della Juventus, Lo Russo ha dichiarato: « Voci sulla vendita della Juventus? Sono nostalgico, mi piace l’idea dei presidenti tifosi e che hanno nel cuore, oltre agli elementi societari, anche un po’ di passione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
