LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA | Vinatzer non risale la china bella rimonta di Sala Trionfa McGrath

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.23: Un po’ di rammarico per la prova di Alex Vinatzer. La condizione c’è, la pista poteva adattarsi alle sue caratteristiche ma, specialmente nella seconda manche, non è riuscito a trovare il ritmo giusto. Solo nel terzo dei quattro settori ha fatto meglio degli altri ma dopo che in alto aveva perso otto decimi. Arriva comunque un decimo posto che non è da buttare. Si poteva fare meglio. Bene invece Tommy Sala che recupera dal 26mo al 14mo posto 14.22. Quarto slalom stagionale e quarto vincitore diverso, sulla falsariga delle ultime stagioni dove impera l’equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it

