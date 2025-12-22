LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA | Vinatzer in corsa per il podio! In testa Noel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.30: MOLTO BENE ALEX VINATZER che fa addirittura meglio di Noel nella seconda parte di gara ed è settimo a 73 centesimi da Noel. In corsa per il podio c’è anche lui 10.30: Vinatzer all’intermedio ha 8 decimi di ritardo 10.29: Qualche sbavatura in alto per il belga Marchant che perde meno in basso ma è 17mo a 1?70. Ora Alex Vinatzer 10.28: Lo svizzero Yule chiude con un ritardo pesante di 1?74, è 17mo, ultimo fra quelli che sono scesi. Ora Marchant 10.27: Se la cava piuttosto bene l’austriaco Schwarz che chiude a 1?22 da Noel, 12mo. 🔗 Leggi su Oasport.it

