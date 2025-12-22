LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA | Vinatzer in corsa per il podio! Alle 13.30 la seconda manche
Segui con noi la diretta dello Slalom Alta Badia 2025 di sci alpino, con Vinatzer in posizione favorevole per il podio. Alle 13.30 si svolgerà la seconda manche, e aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili cliccando sul link. La nostra cronaca si interrompe ora, ma vi invitiamo a tornare alle 13 per la ripresa della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.37 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle 13.30 per il via della seconda manche! 11.35 Nessun inserimento in extremis nella top30 tra gli ultimissimi pettorali. Finisce qui la prima manche dello slalom in Alta Badia con questa classifica: 1 NOEL Clement FRA 53.30 2 MCGRATH Atle Lie NOR +0.09 3 MEILLARD Loic SUI +0.26 4 GSTREIN Fabio AUT +0.36 5 HAUGAN Timon NOR +0.51 6 KOLEGA Samuel CRO +0.60 7 VINATZER Alex ITA +0.73 8 RASSAT Paco FRA +0.74 9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.87 10 NEF Tanguy SUI +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2025 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio, incredibile ripescaggio per Sala! Alle 13.30 la seconda manche
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! In testa Noel
Sofia Goggia conquista SuperG in Val d’Isere. Marco Schwarz vince gigante uomini Val Badia - Sci alpino, coppa del mondo: classifica generale uomini; LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: la rimonta di Vinatzer si ferma ai piedi del podio, ottimo anche Sala!; Coppa del mondo di sci, slalom femminile a Courchevel: trionfa Shiffrin. Della Mea 8^; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 in Val d'Isère: risultati e classifica di slalom e gigante maschile LIVE.
LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! In testa Noel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11. oasport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Alta Badia, startlist, streaming - La Coppa del mondo di sci alpino torna protagonista, in un insolito lunedì, con l'ultima gara prima della breve pausa per le festività natalizie. oasport.it
Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: risultato in diretta live ... sport.sky.it
Oggi altro appuntamento con lo sci alpino. Lo slalom uomini è in diretta sui nostri canali x.com
Coppa del Mondo di SCI ALPINO PARALIMPICO - St. Moritz (Svizzera) - La terza tappa del circuito mondiale si è conclusa con 4 podi targati “Fiamme Gialle”! Nella categoria Vision Impaired, Giacomo Bertagnolli ha conquistato 2 vittorie in slalom gigante men - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.