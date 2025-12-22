LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA | Vinatzer ci riprova fra i pali stretti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo a La Villa, che ospita il quarto slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it
