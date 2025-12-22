CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo a La Villa, che ospita il quarto slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca un piazzamento per migliorare il pettorale

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer ci riprova fra i pali stretti

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Odermatt vuole confermarsi re sulla Gran Risa, Vinatzer cerca continuità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sofia Goggia conquista SuperG in Val d’Isere. Marco Schwarz vince gigante uomini Val Badia - Sci alpino, coppa del mondo: classifica generale uomini; LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: la rimonta di Vinatzer si ferma ai piedi del podio, ottimo anche Sala!; Coppa del mondo di sci, slalom femminile a Courchevel: trionfa Shiffrin. Della Mea 8^; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 in Val d'Isère: risultati e classifica di slalom e gigante maschile LIVE.

LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer ci riprova fra i pali stretti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom dell'Alta Badia valevole per la ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Alta Badia, tv, streaming - La Coppa del mondo di sci alpino torna protagonista, in un insolito lunedì, con l'ultima gara prima della breve pausa per le festività natalizie. oasport.it

Sci alpino oggi in tv, slalom maschile in Alta Badia: a che ora e dove vederlo in diretta - Lo slalom speciale maschile in Val Badia si disputa oggi, lunedì 22 dicembre, con prima manche alle 10 e seconda alle 13:30 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e RaiSport in base alle ... today.it