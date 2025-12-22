LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | TRIS IRIDATO PER GLI UMBRI!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.06: Perugia ha fatto tesoro di quanto era accaduto nella partita del girone con Osaka che si era arresa solo ai vantaggi del tie break. la squadra umbra è riuscita con il muro a togliere sicurezze a Lopez e anche a Nishida, a mettere fuori causa Tomita. Brizard si è ritrovato solo con i centrali che erano una discreta sicurezza in attacco ma non poteva bastare. Dall’altra parte Giannelli ha pennellato per i suoi attaccanti che stavolta hanno risposto tutti presenti, da un Ben Tara implacabile a un Semeniuk chirurgico nei momenti chiave, nelle azioni più lunghe, nelle situazioni più delicate, a un Plotnytskyi che è tornato grande protagoniste 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: rivincita contro i giapponesi che vale il tris iridato!

LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri si giocano il titolo!

