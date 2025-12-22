LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | terzo trionfo iridato per gli umbri!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.12: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime sfide di volley. Grazie per averci seguito e buona notte! 0.11. Simone Giannelli è MVP della manifestazione. Sul podio ci sono Loser e Solè, m,igliori centrali, Ben Tara migliore opposto, Russell e Lopez migliori schiacciatori (ma un posto per Semeniuk ci poteva essere) e Yamamoto miglior libero 0.09: In questo momento l’Italia è campione del mondo maschile e femminile nelle nazionali e campione del mondo maschile e femminile con Scandicci e Perugia nei club. Meglio di così è possibile fare ma serve quell’oro che gli azzurri al maschile non hanno mai vinto 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

