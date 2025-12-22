LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | nipponici avanti nel terzo set 9-11

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-19 Errore al servizio Osaka 16-19 La parallela di Lopez da zona 4 16-18 Mano out Kai da zona 4 16-17 Mano out di ben Tara da zona 2 15-17 Difende tutto Osaka ma non il primo tempo di Loser 14-17 Fallo in palleggio di Nishida 13-17 Mano out Nishida da seconda linea 13-16 Parallela di ben Tara da seconda linea 12-16 In rete l’attacco di Dzavoronok entrato al posto di Plotnytskyi 12-15 Parallela di Semeniuk da zona 4 11-15 Out Semeniuk da zona 4 11-14 Errore al servizio Perugia 11-13 Errore al servizio Osaka 10-13 Primo tempo Peng 10-12 Mano out Semeniuk da zona 4 9-12 Slash di Lopez 9-11 Vincente Nishida da zona 2 9-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnyskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-10 Muroooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeer 7-10 Errore al servizio Osaka 6-10 Pallonetto di Kai da zona 4 6-9 Out Nishida da zona 2 5-9 Parallela di Ben Tara da seconda linea 4-9 Mano out Lopez in pipe 4-8 Muro Evbade-Dan 4-7 Primo tempo Evbade-Dan 4-6 Vincente Ben tara da seconda linea 3-6 Muro di Evbade-Dan su Plotnytskyi 3-5 Palla spinta di Nishida da seconda linea 3-4 Primo tempo Solè 2-4 Diagonale di Nishida da seconda linea 2-3 Mano out Semeniuk da zona 4 1-3 Primo tempo Peng 1-2 Mano out Semeniuk da zona 4 0-2 Muro di Peng 0-1 Errore al servizio Perugia 25-21 Sbaglia Brizard e Perugia è avanti 2-0! Gli umbri hanno giocato un grande secondo set, meno appariscente del primo, appoggiandosi su ben Tara in attacco ma soprattutto cercando di limitare le bocche da fuoco giapponesi che stanno facendo fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

