LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | dominio umbro anche nel secondo set 25-21

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-8 Muro Evbade-Dan 4-7 Primo tempo Evbade-Dan 4-6 Vincente Ben tara da seconda linea 3-6 Muro di Evbade-Dan su Plotnytskyi 3-5 Palla spinta di Nishida da seconda linea 3-4 Primo tempo Solè 2-4 Diagonale di Nishida da seconda linea 2-3 Mano out Semeniuk da zona 4 1-3 Primo tempo Peng 1-2 Mano out Semeniuk da zona 4 0-2 Muro di Peng 0-1 Errore al servizio Perugia 25-21 Sbaglia Brizard e Perugia è avanti 2-0! Gli umbri hanno giocato un grande secondo set, meno appariscente del primo, appoggiandosi su ben Tara in attacco ma soprattutto cercando di limitare le bocche da fuoco giapponesi che stanno facendo fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

