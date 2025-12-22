(Adnkronos) – La star discute con il tifoso e gli molla un pugno. Succede nella domenica della National Football League e in una delle partite di cartello, quella tra i Detroit Lions e i Pittsburgh Steelers. Il protagonista dell'episodio è DK Metcalf, ricevitore degli Steelers e stella dell'attacco del team. Le telecamere della Cbs documentano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Luca Fedele litiga con l'amico in casa e gli sferra un pugno in faccia: il 35enne cade a terra e muore sul colpo

Leggi anche: Spalletti litiga con un tifoso della Juve alla sua terza partita allo Stadium: “Dimmi cosa vuoi?!”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Litiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL - Video; Litiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL; Salerno, accoltella una donna poi si lancia dalla finestra: morti entrambi.

Il giornalista e noto tifoso del Napoli, Carlo Alvino, da ore parla solo del Milan... #fblifestyle - facebook.com facebook