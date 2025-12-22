Liti sulla manovra oggi il voto in Senato I ritocchi del Colle su salari e Authority

Oggi il Senato vota sulla manovra, al centro le modifiche su salari, Authority e pensioni. La riforma prevede un taglio dell’Irpef dal 35 al 33%, mentre le pensioni più usuranti vengono penalizzate. Per le cartelle esattoriali, si introduce una rottamazione estesa a nove anni. Sono queste le principali novità che influenzeranno le politiche fiscali e previdenziali in vista delle prossime settimane.

Pensioni, penalizzati gli impieghi più usuranti. Il taglio dell’Irpef scende dal 35 al 33%. Sulle cartelle esattoriali si va con la rottamazione in nove anni. Tutte le novità previste. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

