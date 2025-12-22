Liti sulla manovra oggi il voto in Senato I ritocchi del Colle su salari e Authority

Oggi il Senato vota sulla manovra, al centro le modifiche su salari, Authority e pensioni. La riforma prevede un taglio dell’Irpef dal 35 al 33%, mentre le pensioni più usuranti vengono penalizzate. Per le cartelle esattoriali, si introduce una rottamazione estesa a nove anni. Sono queste le principali novità che influenzeranno le politiche fiscali e previdenziali in vista delle prossime settimane.

Manovra 2026 al via l’esame al Senato: tutte le misure della Legge di Bilancio - Taglio Irpef, rottamazione cartelle, novità su pensioni, Tfr, Isee, affitti brevi e bonus per libri e scuole paritarie. panorama.it

Manovra al voto in Senato. Giorgetti: "Così l'Italia a testa alta in Europa" - Il Senato si prepara a votare la legge di Bilancio in prima lettura, un passaggio cruciale che arriva al termine di una discussione accesa, segnata ... msn.com

Per un mese la Commissione Bilancio è rimasta ferma, ostaggio delle liti nella destra, la manovra non si discuteva, non si emendava: il Parlamento ridotto a passacarte di Palazzo Chigi. Ora il governo è costretto a riscriverla per tenere insieme Fratelli d’Italia, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.