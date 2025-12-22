L' Italsci ora sorride | Sofia c' è

Arriva col solstizio d’inverno la prima vittoria stagionale azzurra dello sci alpino. La firma, dopo due podi ed un quarto posto, Sofia Goggia nel superG di val D’Isere, su Alice Robinson (15100) e Lindsey Vonn (36100). Meno male che Sofia c’è. Ad oggi, a parte il giro a vuoto di Solden, ha mostrato anche un buon ruolino in gigante: «Dopo aver pianto un’ora per l’occasione persa in discesa sabato, in superG mi sono fatta il regalo di Natale, ma fino ad oggi ne ho fatti troppi alle altre». Dopo le feste Goggia farà il gigante di Semmering e da gennaio si concentrerà sulla velocità, saltando, però, tappe lontane come Spindleruv Mlyn. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

