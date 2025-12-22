L’Italia riscrive la storia del volley | quattro titoli mondiali nello stesso anno

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maschile, femminile, nazionali e club: nessuno come gli azzurri. Un dominio totale che certifica la supremazia italiana nella pallavolo mondiale L’Italia scrive una pagina senza precedenti nella storia della pallavolo mondiale. Per la prima volta una sola nazione detiene tutti e quattro i titoli mondiali più importanti nello stesso anno, un risultato che va oltre . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Curaçao riscrive la storia e vola ai Mondiali 2026: qualificazione anche per Haiti e Panama

Leggi anche: La storia di Elma e Erol, i due fratelli sono diventati genitori nello stesso giorno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.