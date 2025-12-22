L’Italia multa la Apple per abuso di posizione dominante

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) ha annunciato di aver inflitto alla Apple una sanzione di oltre 98,6 milioni di euro per “abuso di posizione dominante” il 22 dicembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217italia multa la apple per abuso di posizione dominante

© Internazionale.it - L’Italia multa la Apple per “abuso di posizione dominante”

Leggi anche: Antitrust, maxi multa a Apple per abuso di posizione dominante

Leggi anche: Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

l8217italia multa apple abusoApple, dall’Antitrust multa da 98,6 mln di euro - Quasi 100 mln di euro di multa per abuso di posizione dominante: l’Antitrust italiana colpisce Apple per posizione dominante ... fortuneita.com

l8217italia multa apple abusoL’ANTITRUST SANZIONA APPLE “PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE” - È questa la decisione dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti del colos ... opinione.it

l8217italia multa apple abusoApple, dall’Antitrust multa di oltre 98 milioni per abuso posizione dominante - L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza sulle regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l'App Store ... milanofinanza.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.