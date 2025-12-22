L’Italia multa la Apple per abuso di posizione dominante
L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) ha annunciato di aver inflitto alla Apple una sanzione di oltre 98,6 milioni di euro per “abuso di posizione dominante” il 22 dicembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
