L’Italia è in difficoltà economica e noi siamo persi in uno scontro ideologico tra destra e sinistra No all’aumento degli stipendi per legge | per guadagnare di più lavorare meglio | Pietro Senaldi presenta il nuovo libro Sveglia!
L’Italia sta attraversando una fase difficile dal punto di vista economico, mentre il dibattito pubblico si concentra spesso su divisioni politiche che rischiano di distogliere l’attenzione dalle vere priorità. Pietro Senaldi, nel suo nuovo libro “Sveglia!”, invita gli italiani a riflettere su come migliorare il Paese attraverso un approccio concreto e responsabile, evitando slogan e populismi. È tempo di ripensare le politiche e le azioni necessarie per un futuro più stabile e sostenibile.
“A chi mi rivolgo? All’Italia e agli italiani. Ci siamo persi in uno scontro ideologico tra destra e sinistra e abbiamo perso di vista ciò che conta: il Paese è in difficoltà economica”. È da questa premessa che prende forma “ Sveglia! ”, l’ultimo libro di Pietro Senaldi, condirettore di “ Libero ”, scritto a quattro mani con il consulente d’impresa Giorgio Merli e pubblicato da Marsilio Editori. Il volume nasce con l’obiettivo, dichiarato dagli autori, di “esprimere il proprio punto di vista” partendo da una base di “dati oggettivi” e “un’osservazione quarantennale della realtà italiana”. Intervistato da Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
