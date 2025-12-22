L' Italia è ascoltata perché è un Paese autorevole e forte

L'Italia è ascoltata perché è un Paese autorevole e forte. Questa mattina, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il Comando operativo di vertice interforze (Covi) e ha rivolto gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati in operazioni internazionali, sottolineando l'importanza del loro impegno e della presenza italiana nel panorama globale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina ha visitato il Comando operativo di vertice interforze (Covi), partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. Ha approfittato dell'occasione per esprimere alcune considerazioni sul ruolo del governo negli scenari geopolitici internazionali. "L'Italia è ascoltata perché rappresentiamo un Paese autorevole e forte". "È la forza degli eserciti e la loro credibilità - afferma il capo del governo - lo strumento più efficace per combattere le guerre.

