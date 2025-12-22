‘Lista stupri’ nei bagni di una scuola di Modena | sui muri nomi di studentesse e prof Un fatto gravissimo
Modena, 22 dicembre 2025 - Dopo il caso dei licei romani, anche in una scuola di Modena (l' istituto tecnico Fermi di via Luosi) è comparsa una "lista degli stupri", scritta nei bagni. Nomi e cognomi di studentesse, ma anche di docenti, nel mirino. Che si tratti di emulazione o minaccia reale, "quanto accaduto all'istituto tecnico Fermi di Modena è un fatto gravissimo" e "questo episodio dimostra quanto sia importante lavorare sull'educazione affettiva a scuola e sulle relazioni sane. Questo episodio mette in luce ancor di più quanto il Ddl Valditara sia sbagliato". Lo segnala preoccupata la Flc-Cgil, che offre questo parallelo in una nota: "Limitare la progettualità sessuoaffettiva prevedendo di poterla attivare solo previo consenso informato delle famiglie non può far altro che far proliferare situazioni del genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
